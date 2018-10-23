212 مليار ريال حصيلة 25 اتفاقية في مؤتمر مستقبل الاستثمار 2018

المواطن - الرياض

25 اتفاقية بقيمة إجمالية 212 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 56.5 مليار دولار أمريكي، هي حصيلة مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الثانية الذي شهد أول أيامه اليوم وسط زخم سياسي واقتصادي كبيرين يعكس مكانة المملكة وثقلها السياسي والاقتصادي في المملكة والعالم.

وقد شهد اليوم الأول توقيع 15 اتفاقية لصالح شركة أرامكو و3 اتفاقيات لصالح وزارة النقل والهيئات التابعة لها فيما ستشهد جلسات الباقية التوقيع على الاتفاقيات الأخرى.

وقد بلغت قيمة مذكرات التفاهم التي وقعتها أرامكو السعودية اليوم، نحو 34 مليار دولار.

وتشمل تلك الاتفاقيات 15 شركة ومؤسسة من 8 دول تنتمي لـثلاث قارات، ما يعكس طموح الشركة ونمو محفظة أعمالها بما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الطاقة والكيميائيات على مستوى العالم.

كما وقع وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي اليوم، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع مع التحالف الإسباني المشغّل للمشروع لمدة 12 عامًا ابتداء من العام 2018م.

كما وقع رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح مذكرة تفاهم تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي عبر الخطوط الحديدية، عن طريق المرور بالخط الحديدي الرابط بين الدمام والرياض، ووقعها عن الجانب الصيني، رئيس مجلس إدارة شركة CCECC الصينية، يوان لي.

وفي إطار ذي صلة، وقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك اتفاقية تصنيع عربات الشحن بالقطارات في المملكة، ووقعها رئيس شركة غرين براير الأمريكية جيمز كوان.

وحول القيمة الإجمالية للمبادرات وما نتج عنها من اتفاقيات، أوضح الدكتور العامودي أن مذكرة تفاهم تنفيذ مشروع الجسر البري تحمل استثمارات تتجاوز 10.6 مليار دولار، فيما بلغت تكاليف المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين 3.6 مليار دولار، مبيناً أن الاتفاقية الثالثة بخصوص تصنيع عربات قطارات الشحن في المملكة تأتي باستثمار وقدره 267 مليون دولار.