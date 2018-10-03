2162 زيارة ترصد 5 أنواع من المخالفات على بطاقة كفاءة الطاقة لاقتصاد الوقود

المواطن - واس

أظهرت نتائج جولة رقابية نفذها فريق من وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة وجود خمس أنواع من المخالفات ارتكبتها معارض للسيارات فيما يتعلق ببطاقة كفاءة الطاقة لاقتصاد الوقود لمركبات الخدمة الخفيفة، في مختلف مناطق المملكة ، وذلك على مدى أسبوع من 29 ذي الحجة الماضي وحتى الثالث من شهر محرم الجاري.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكوّن من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وبلغ مجموع المخالفات التي رصدتها الجولة خلال أسبوع نحو 75 معرضاً مخالفاً، وذلك من خلال 2162 زيارة قام بها الفريق، حيث تصدرت مخالفة وجود بطاقة خليجية أو أوروبية دون وجود البطاقة السعودية والسيارة مطابقة للمواصفات السعودية المركز الأول في نوع المخالفات المرصودة من فرق التفتيش، وبلغ عدد المعارض المخالفة في هذا الجانب نحو 23 منشأة.

وجاءت مخالفة عدم وجود البطاقة على السيارة في المركز الثاني من حيث المخالفات المرصودة من الفرق بواقع 21 منشأة مخالفة، ومن ثم وجود البطاقة باللون الأبيض والأسود كمخالفة ضد 20 معرض، و8 معارض خالفت عبر وضع البطاقة في المكان الخاطئ، واخيراً مخالفة وجود بطاقة تالفة او ممزقة سجلت ضد 3 معارض.

يذكر أن بطاقة اقتصاد الوقود تهدف إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وهي ترصد مقياس كفاءة الطاقة للمركبات من خلال قياس اقتصاد الوقود، حيث يمثل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك.