22 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول تمريض (عدد 10 وظائف).

. أخصائي تمريض (عدد 10 وظائف).

. مساعد إداري أول.

. أخصائي ثاني ترفيهي.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)