23 لاعبًا في قائمة شباب الأخضر للبطولة الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب خالد العطوي المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 19 عامًا عن قائمة الفريق والتي ستخوض منافسات بطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عام في إندونيسيا.

وجاءت قائمة الأخضر الشاب مكونة من:

نواف الغامدي، سعود عبد الحميد، خليفة الدوسري، نايف الماس، حسان التمبكتي، مخير الرشيدي، سالم السليم، حامد الغامدي، فراس البريكان، تركي العمار، خالد الغنام، محمد الشنقيطي، مهند الشنقيطي.

كما شملت قائمة الأخضر الشاب كل من: منصور البيشي، فرج الغشيان، حازم الزهراني، إبراهيم محنشي، عبد العزيز الضويحي، صافي الزقرتي، عبدالله الحمدان، محمدالدوسري، عبد الرحمن الشمري، عبد المحسن القحطاني.

يذكر أن المنتخب السعودي سيخوض أولى مباراته في بطولة آسيا تحت 19 عام اليوم أمام المنتخب الماليزي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت المملكة.

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات” الصين، طاجيكستان، ماليزيا”.