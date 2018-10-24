24 ساعة من الطقس غير المستقر على الشمالية والجوف

المواطن - الشمالية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الحدود الشمالية لمدة 24 ساعة.

وأكدت الأرصاد أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وبدأت الحالة في تمام الرابعة صباح اليوم الأربعاء وتستمر حتى الرابعة من صباح يوم غد الخميس.

وتتعرض الجوف إلى نفس الحالة وتحديدًا مناطق القريات وطبرجل والأجزاء المجاورة.