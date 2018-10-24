24 وظيفة شاغرة لدى مجموعة إيلاف في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة إيلاف -المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الثانوية العامة فأدنى؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مندوب استقبال وتوديع (عدد 7 وظائف/ مكة المكرمة).

. مندوب استقبال وتوديع (عدد 8 وظائف/ المدينة المنورة).

. مندوب استقبال وتوديع (عدد 9 وظائف/ جدة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يناير 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)