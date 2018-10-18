260 مخالفة لنظام الإقامة بسوق الحراج في الدمام

المواطن - واس

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذها مكتب عمل الدمام، بالتعاون مع وزارة التجارة والبلدية والجهات الأمنية أمس، في سوق الحراج بالدمام، عن ضبط 260 مخالفة لنظام الإقامة، و10 مخالفات لمجهولي الهوية.

وأوضح مدير مكتب العمل بالدمام عمير الزهراني أنه تم ضبط 15 مخالفة للمادة 36 و5 مخالفات لوزارة التجارة و15 مخالفة للبلدية، إضافةً إلى إزالة جميع البسطات الموجودة في الموقع و10 بلاغات هروب، مؤكداً استمرارية الحملات التفتيشية على جميع الأنشطة التجارية، بهدف ضبط سوق العمل.