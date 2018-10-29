29 وظيفة شاغرة للجنسين في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد (29) وظيفة أكاديمية وصحية شاغرة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات، وترغب شغلها بمواطنين من (الذكور والإناث)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– أستاذ مساعد.

– محاضر.

– معيد.

– مساعد باحث (أ).

– مساعد إكلينيكي.

– أخصائي تعقيم.

– فني أجهزة طبية.

وأوضحت الكلية أن تقديم الطلبات يبدأ من يوم الأحد 28 أكتوبر 2018م الموافق 19 صفر 1440هـ وينتهي نهاية يوم السبت 10 نوفمبر 2018م، الموافق 2 ربيع الأول 1440هـ، وذلك عبر الموقع الرسمي للكلية (هنا).