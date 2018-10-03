3 أيام ويبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والجوال في تبوك

المواطن - تبوك

لم يتبقَّ سوى 3 أيام فقط على تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة في منطقة تبوك.

وكان المرور السعودي قد أعلن اليوم عبر حسابه الرسمي، أنه تبقى 3 أيام فقط على تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، في منطقة تبوك.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والهاتف في عدد من المناطق، ويتم التطبيق على مراحل متتالية.