3 عادات تسبب الأرق خلال الليل

3 عادات تسبب الأرق خلال الليل

2018/10/15
الساعة 11:32 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - الرياض

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بتجنب بعض العادات التي تسبب الأرق خلال الليل.

وأضاف النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: ثلاثة أشياء ابتعد عنها قبل النوم مباشرةً لكي ترتاح في نومك وهي “استعمال الجوال لتصفح النت، مناقشة المشاكل اليومية مع الزوجة”.

كما نصح النمر بالهدوء، وإبعاد أي مصدر للضوضاء، وإطفاء الأنوار في غرفة النوم”.


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