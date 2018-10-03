3 فضيات وبرونزية.. لاعبو السعودية يتألقون في جاكرتا 2018

المواطن - مروة نبيل

يواصل لاعبو السعودية التألق في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية “جاكرتا 2018″، التي تحتضنهـا العاصمة الإندونيسية، وحققوا 4 ميداليات جديدة اليوم.

حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة‏، نور الصناع، تصنيف T44 الميدالية الفضية سباق 200 متر، في زمن 24.10 ث.

وتوج نجم الأخضر لألعاب القوى لذوي الإعاقة‏، هاني النخلي بالميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة بمسافة قدرها 9:37 متر.

وانتزع البطل البارالمبي علي النخلي الميدالية البرونزية في سباق 100 متر، في زمن قدره 12.01 ث، فيما حصد نجم الأخضر أحمد عداوي الميدالية الفضية في سباق 100 متر بزمن وقدره 14.40 ث.

وأعرب اللاعبون عن اعتزازهم بهذا الإنجاز، وبقدرة الرياضيين السعوديين على تقديم مستويات مشرفة والظهور بالمظهر اللائق في المحفل الآسيوي ومواصلة تحقيق الإنجازات.

كما قدموا شكرهم للجنة البارالمبية السعودية، على ما يحظى به أبطال المملكة من دعم واهتمام لرفع راية الوطن في جميع المنافسات.