3 كاميرات خلفية ومعالج خارق.. هواوي تنافس الكبار بجديدها ميت 20 برو

المواطن - متابعة

قدمت شركة “هواوي” هاتفها الذكي الجديد ميت 20 برو، وذلك في حدث خاص نظمته الشركة الصينية، أمس الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن.

ويمثل الهاتف الجديد ميت 20 برو تهديدًا للأجهزة المتوفرة في الأسواق، وخصوصًا تلك التي تنتجها كل من “سامسونج” و”أبل”، حيث جاء بمواصفات ثورية مميزة.

وصمم هاتف ميت 20 برو بطريقة مبتكرة بحيث يسهل حمله من قبل المستخدم، حيث جاء بوزن خفيف لا يتجاوز 128 جراما، وبأبعاد تبلغ 8.6 و72.3 و157.8 ميليمتر.

ويدعم ميت 20 برو 3 كاميرات خلفية Leica بنظام “ماتريكس” الذكي، بدقة 40 و20 و8 ميجا بكسل على التوالي، وجميعها ذات حساسية عالية للضوء، وبتقريب بصري يبلغ 3 و5 و6، هذا إلى جانب عدسة إضافية مقربة بمقدورها التقاط الصور من مسافة 2.5 سنتيمتر، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجا بكسل.

وزوّدت “هواوي” هاتفها ميت 20 برو ببطارية طويلة العمر، سعة 4200 ميلي أمبير/ ساعة، ويمكن شحنها لاسلكيًّا بسرعة أكبر بـ70 مرة مقارنة بالهواتف المتوفرة في الأسواق.

كما يدمج ميت 20 برو معالجًا خارقًا أسرع بمعدل ثانية من الأجهزة المطروحة في الأسواق، كما أنه أقل منها من ناحية استهلاك الطاقة، ويعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي من نوع “كيرين”، ثماني النوى.

وبالنسبة إلى ما يتعلق بالاتصال بشبكة “الواي فاي” اللاسلكية، فإن الهاتف الجديد يتفوق على منافسيه، إذ يتصل بهذه الشبكة بمعدل أسرع منها بنسبة 75 في المائة.