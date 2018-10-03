3 معلومات لا تعرفها عن حكم كلاسيكو الهلال والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الحكم المجري فيكتور كاساي لإدارة مباراة الهلال والاتحاد اليوم في الجولة السابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعرض حساب القنوات الرياضية السعودية عبر تويتر ثلاث معلومات عن الحكم فيكتور كاساي، حيث أدار من قبل 6 مباريات في الدوري السعودي، قبل تعيينه لمباراة الهلال والاتحاد.

كما سبق للحكم المجري أن أنذر 36 لاعبًا وطرد 3 لاعبين في الست مباريات والتي أدارها في الدوري السعودي.

ويُعد الحكم فيكتور كاساي هو أول حكم في العالم يستخدم تقنية الـVAR في احتساب ضربات الجزاء خلال مونديال الأندية في عام 2016.

وتُقام مباراة الهلال والاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

وكان الهلال فاز على الشباب في الجولة السادسة بهدف دون رد، بينما تعادل الاتحاد مع نادي أحد بهدف لكل فريق.