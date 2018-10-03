3 وجبات دسمة الخميس دوريًّا

المواطن - محمد سمعه

تستمر الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم، حيث تُقام غدًا ثلاث مباريات في اليوم الثاني من الجولة.

وستُقام المباراة الأولى بين فريقي الاتفاق والحزم في تمام الساعة السادسة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

بينما ستكون المباراة الثانية بين فريقي الأهلي والفتح في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما المباراة الثالثة والختامية لمباريات الدوري غدًا الخميس، ستكون بين فريقي الهلال والاتحاد في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بالرياض.

وكانت أولى مباريات الجولة السابعة انطلقت اليوم بين فريقي الفيصلي والرائد، وانتهت بفوز الأول بثنائية دون رد أحرزها اللاعب النيجيري جوزيف أكبالا.