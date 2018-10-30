30 ورقة علمية و12 ورشة عمل في مؤتمر مكافحة العدوى العالمي

المواطن - شريفة الأسمري - الرياض

تحتضن مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية مؤتمرًا عالميًّا لمكافحة العدوى، بالتعاون مع شركة (ذوليكس) بفندق الفيصلية، وذلك يوم الاثنين المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح مدير إدارة مكافحة العدوى بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ورئيس اللجان المنظمة، العقيد الطبيب عبدالرحمن بن ناصر العضياني، أن تنظيم المؤتمرات والندوات الطبية يأتي نتاجًا لما تتلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة وكافة مستشفياتها ومرافقها من دعم لا محدود من القيادة الكريمة لتحقيق مزيدٍ من الارتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة لمواكبة كل ما هو جديد بالقطاع الصحي.

وأشار العقيد العضياني إلى أن المؤتمر يقدم 30 ورقة علمية، بمشاركة العديد من المتحدثين المحليين والدوليين وممثلين لمنظمات صحية محلية وعالمية، و12 ورشة عمل ومعرض يحتوي على 30 شركة محلية وعالمية في مجال مكافحة العدوى، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات لجميع الممارسين الصحيين من مختلف التخصصات وبحث أحدث المستجدات في مجال مكافحة العدوى والوقاية منها.

واختتم العقيد العضياني حديثه منوهًا إلى أنه تم اعتماد 27 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وحث على التسجيل في المؤتمر من خلال زيارة الرابط التالي: هنا