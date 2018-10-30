30 وظيفة شاغرة على بند الأجور في تعليم القريات

30 وظيفة شاغرة على بند الأجور في تعليم القريات

2018/10/15
الساعة 3:59 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم بمحافظة القريات وجود عدد (23) وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ)، وعدد (7) وظائف على المرتبة (31)، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– سلامة المظهر (من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل).

– التأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.

– أن يجيد القراءة والكتابة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يجتاز الفحص الطبي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أن لا يكون متقاعدًا.

– أن يكون من ضمن المسجلين ببرنامج ساعد بموقع الخدمة المدنية.

– يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط إما بند الأجور أو المستخدمين وسوف يتم استبعاد الطلبات المتكررة.

وأوضحت الإدارة أن استقبال الطلبات سيكون بدءا من اليوم الاثنين الموافق 6/ 2/ 1440هـ وحتى يوم السبت الموافق 11/ 2/ 1440هـ الساعة الحادية عشرة مساء، وذلك على موقع إدارة التعليم الإلكتروني: (هنا)، علما بأنه لن يتم استقبال أي طلب يدوي نهائيا.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، اضغط (هنا)

 


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