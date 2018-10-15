3124 حادثًا مرويًا في نجران تقتل 160 وتصيب 593 خلال عام

المواطن - واس

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على التقرير السنوي الإحصائي لإدارة المرور، قدمه مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، ومدير المرور العقيد مناحي بن شجاع السبيعي.

وحث سموه على فرض المزيد من الإجراءات الكفيلة بخفض حجم الحوادث وما يترتب عليها من وفيات وإصابات وتلفيات، وتكثيف الرصد الميداني، مع تعزيز الجهود التوعوية.

وجاء في التقرير تسجيل ثلاثة آلاف و124 حادث مروري خلال سنة 1439هـ، منخفضة بفارق 69 حادثًا عن السنة التي قبلها، خلفت 160 حالة وفاة، و593 إصابة، بانخفاض عن سنة 1438هـ بواقع 34 متوفى و173 مصابًا.

ورصد التقرير تسجيل 123 ألفًا و206 مخالفات، من بينها خمسة آلاف و673 مخالفة بسبب الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.