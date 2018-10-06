33 وظيفة شاغرة للجنسين في تعليم المخواة

33 وظيفة شاغرة للجنسين في تعليم المخواة

2018/10/06
الساعة 12:01 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المخواة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (33) وظيفة شاغرة على بند المستخدمين وبند الأجور، للرجال والنساء، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. مراسل مكتبي (عدد 7 وظائف).

. سائق (عدد 10 وظائف).

. سائق وزوجته (عدد وظيفتين).

. مراسل وزوجته (عدد 14 وظيفة).

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومتزوج للمتقدمين على وظائف حراس مدارس البنات.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة، وليس لديه أي سوابق لدى الجهات الأمنية.

– ألا يزيد المؤهل الدراسي عن شهادة (الثانوية العامة).

– ألا يقل العمر عن (30) عامًا للمتقدمين على وظائف (مراسل وسائق وزوجته) بمدارس البنات، ولا يقل عن (20) عامًا للمتقدمين على وظيفة (سائق- مراسل).

– أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا، وسليم الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنعه من القيام بواجبات الوظيفة (اجتياز الفحص الطبي).

– أن يكون المتقدم مسجلًا بنظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية، وأن يتقدم على وظيفة واحدة فقط من المُعلن عنها وفي حالة التقدم لأكثر من وظيفة سيتم استبعاد كافة الطلبات للمتقدم.

– أن يكون المتقدم لوظيفة سائق يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

– أن يكون المتقدم من سكان محافظة المخواة أو المحافظات التعليمية التابعة لها وفقًا لمقر الوظيفة وتقديم ما يثبت ذلك.

– ألا يكون المتقدم متقاعدًا من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية أو فُصل من أي وظيفة لأسباب تأديبية.

– حضور واجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعدها من قبل اللجنة مع إحضار أصل الوثائق.

وأوضحت الإدارة أن استقبال الطلبات متاح خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 27/ 01/ 1440هـ إلى يوم الخميس الموافق 02/ 02/ 1440هـ، على أن يكون التقديم إلكترونيًّا على الرابط التالي: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، اضغط (هنا)


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