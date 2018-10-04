4 تمارين مهمة لتقوّية عضلة القلب

4 تمارين مهمة لتقوّية عضلة القلب

2018/10/09
الساعة 4:45 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

العادات الغذائية الصحية والنشاط البدني من الإجراءات الرئيسية للوقاية من أمراض القلب، وتقليل مخاطر الإصابة بالسكري.

ومن بين الأنشطة البدنية هناك 4 أنواع من التمارين تقوّي عضلة القلب، هي:

* ركوب الدراجة يساعد على خفض ضغط الدم، وتقوية عضلة القلب، إلى جانب قوة عضلات الفخذين والركبة.

* الرحلات وسيلة رائعة لتقوية عضلات الجسم خاصة التي تتطلّب المشي وصعود وهبوط التلال.

* السباحة من الرياضات التي يمكنك ممارستها حتى الشيخوخة، لأنها لا تضع ضغطاً على المفاصل، وهي من أفضل التماري لعضلة القلب.

* الركض وسيلة رائعة لخفض الكولسترول، وتنظيف الشرايين، وتقوية عضلة القلب.


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