4 تمارين مهمة لتقوّية عضلة القلب

المواطن - متابعة

العادات الغذائية الصحية والنشاط البدني من الإجراءات الرئيسية للوقاية من أمراض القلب، وتقليل مخاطر الإصابة بالسكري.

ومن بين الأنشطة البدنية هناك 4 أنواع من التمارين تقوّي عضلة القلب، هي:

* ركوب الدراجة يساعد على خفض ضغط الدم، وتقوية عضلة القلب، إلى جانب قوة عضلات الفخذين والركبة.

* الرحلات وسيلة رائعة لتقوية عضلات الجسم خاصة التي تتطلّب المشي وصعود وهبوط التلال.

* السباحة من الرياضات التي يمكنك ممارستها حتى الشيخوخة، لأنها لا تضع ضغطاً على المفاصل، وهي من أفضل التماري لعضلة القلب.

* الركض وسيلة رائعة لخفض الكولسترول، وتنظيف الشرايين، وتقوية عضلة القلب.