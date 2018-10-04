4 تنبيهات متقدمة تحذر من أمطار تسيل الأودية في هذه المناطق

المواطن - الرياض

حذر الإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من المناطق.

وأصدر الإنذار المبكر التابع للأرصاد 4 تنبيهات متقدمة تخص كلا من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

وأوضح الإنذار المبكر أن هذه الحالة سوف تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم في جازان والباحة فيما تستمر حتى السابعة مساء في منطقتي مكة المكرمة وعسير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت اليوم تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على مناطق ( تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، الشرقية ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.