4 مباريات في الدوري السعودي اليوم

المواطن - مروة نبيل

تواصل الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين منافساتها، مساء اليوم الجمعة، حيث تُقام 4 مباريات.

ويستضيف الباطن نظيره النصر، عند الساعة 6:10 مساءً، على ملعب حفر الباطن، ويأمل الفريق السماوي استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط المباراة والتقدم في الدوري السعودي للمحترفين، فيما يسعى العالمي لمواصلة انطلاقته المميزة والفوز اليوم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.

ويلعب الفيصلي مع التعاون، عند الساعة 6:10 مساءً، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ويأمل عنابي سدير تحسين موقعه في الدوري السعودي للمحترفين بالفوز اليوم، فيما يسعى سكر القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يحتل التعاون المركز السابع برصيد 6 نقاط.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نظيره الفتح، عند الساعة 6:15 مساءً، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويسعى كل منهما لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين اليوم.

وفاز الرائد في الجولة الماضية على الفيحاء، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، مُحتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تغلب الفتح على الاتحاد ليصل رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثامن.

وتُختتم مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم بمباراة الاتحاد وأُحد، عند الساعة 8 مساءً، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويسعى الفريقان لتحقيق فوزهما الأول في الدوري السعودي للمحترفين اليوم.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يقع أُحد في المركز قبل الأخير بنفس الرصيد.