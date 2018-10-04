4 مباريات في الدوري السعودي اليوم

المواطن - مروة نبيل

تواصل الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، اليوم الجمعة، بـ4 مباريات.

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة التعاون والشباب، عند الساعة 6:25 مساءً، على استاد مدينة الملك عبد الله، ويسعى سكر القصيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط اللقاء، فيما يأمل الليوث مواصلة النتائج الإيجابية هذا الموسم.

وقبل مباراة التعاون والشباب اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بسكر القصيم المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الليوث في المركز الخامس بـ8 نقاط.

ويحتضن استاد الأمير محمد بن عبد العزيز، مباراة متكافئة بين أُحد والباطن، عند الساعة 6:45 مساء، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الأول اليوم، حيث يحتل أُحد المركز الـ15 بنقطة واحدة، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ14 بنفس الرصيد.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الفيصلي، عند الساعة 6:50 مساءً، على مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويأمل الراقي استغلال عامل الأرض والجمهور لمواصلة التقدم في المسابقة المحلية.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يحتل عنابي سدير المركز الـ11 برصيد 4 نقاط.

وتُختتم مباريات اليوم من الجولة الخامسة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باللقاء الذي سيجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الحزم، عند الساعة 8:40 مساءً، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

ويُنافس الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، فيما يقع الحزم في المركز التاسع بـ5 نقاط.