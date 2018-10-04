4 مباريات في ختام الجولة السابعة اليوم

المواطن - مروة نبيل

تُختتم الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، مساء اليوم الجمعة، بـ4 مباريات.

وتبدأ مباريات اليوم بلقاء الشباب والقادسية، عند الساعة 6:05 مساء، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ويأمل الليث استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق القدساوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب 9 نقاط، في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يملك القادسية 4 نقاط.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره التعاون، عند الساعة 6:10 مساء، على ملعب نادي الباطن، ويسعى السماوي للفوز للتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يأمل سكر قصيم مواصلة نتائجه الإيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع التعاون في المركز السادس بـ9 نقاط.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضيفًا ثقيلًا على أًحد، عند الساعة 6:25 مساء، على إستاد الأمير محمد بن عبد العزيز، ويُقدم فرسان مكة مستوى مميزًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى أصحاب الأرض لتحقيق الفوز الأول.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد في المركز الـ15 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين، فيما يُنافس الوحدة على المراكز المتقدمة برصيد 12 نقطة.

وفي ختام مباريات اليوم، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره النصر، عند الساعة 7:45 مساء، على ملعب مدينة المجمعة، ويرغب العالمي في تحقيق فوزه السابع على التوالي، فيما يأمل الفريق البرتقالي الخروج من دوامة النتائج السلبية.

ويتصدر الفريق لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز الـ14 برصيد 3 نقاط.