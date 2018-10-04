4 مناطق على رادار الإنذار المبكر حتى العاشرة ليلًا

المواطن - الرياض

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر 4 تنبيهات متقدمة من أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان ونجران.

وتوقع الإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول حتى العاشرة من مساء اليوم.

وقال الإنذار المبكر إن الحالة ستشمل الطائف وتمتد إلى الهدا – الشفا – بني سعد – ميسان – السيل الكبير – عرفات – مكة المكرمة – ملكان – هدى الشام – مدركة والأجزاء المجاورة في منطقة مكة المكرمة، فيما تشمل شرورة والأجزاء المجاورة في منطقة نجران.

وفي منطقة عسير توقع الأرصاد أن تمتد الحالة إلى أبها لتشمل خميس مشيط – السوده – النماص – محايل – خميس مطير – تنومة – ظهران الجنوب والأجزاء المجاورة، فيما تقتصر على فيفا وهروب – الريث – الخوبة – العارضة – أبو عريش – الطوال – جازان والأجزاء المجاورة في منطقة جازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، الخرخير، شرورة) والأجزاء الجنوبية من الربع الخالي فيما تهطل أمطار رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة،المدينة المنورة، حائل ، تبوك،الجوف، الحدود الشمالية ،الشرقية، الرياض).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تتحول خلال المساء شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.