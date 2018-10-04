4 وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد باحث أول (عدد 3 وظائف): درجة دكتوراه أو الماجستير في تخصصات: (التغذية، أو الصحة العامة، أو المختبر)ر أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. أخصائي معالج مهني ثالث: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي (العلاج المهني).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)