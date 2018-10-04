4 وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى الملك فهد بالدمّام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمّام، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري أمراض القلب- للكبار والأطفال.

.استشاري مساعد أمراض القلب- للكبار والأطفال.

. أخصائي تقني التخدير.

. فني تخدير.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 3 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)