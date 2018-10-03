40 من فنيات التوحد والتربية الخاصة بالرياض يخضعن لبرنامج تدريبي

المواطن - الرياض

أطلق مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد بالرياض برنامجه التدريبي”تحليل السلوك التطبيقي” الذي يستهدف 40 موظفة من فنيات التوحد ومختصات التربية الخاصة بالتعاون مع مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي للأبحاث.

ويتكون البرنامج الذي يستمر أربعة أشهر بواقع خمسة أيام أسبوعياً من جانبين نظري وعملي ويتم عرضه داخل قاعات المركز حسب احتياجات المادة العلمية المطروحة.

وقد تم افتتاح البرنامج بلقاء تعريفي للمتدربات يوضح أهداف البرنامج بشكل عام ويعرض نبذة عن مرض اضطراب طيف التوحد ومبادئ تحليل السلوك التطبيقي وتخلل اللقاء اختبارات قصيرة للملتحقات بالبرنامج للوقوف على مستوياتهن وتحديد الاحتياجات المبدئية للتدريب وفق خطة ومحاور أساسية يتم إعدادها لتتناسب مع عدد الموظفات ومدة البرنامج الذي يتولى تقديمه نخبة من المدربين المؤهلين في مجال تحليل السلوك التطبيقي ABA.

يُشار إلى أن البرنامج يعد أحد برامج التدريب والتثقيف الدورية في المركز والتي تهدف إلى رفع كفاءة موظفاته وزيادة مخزونهم العلمي وتطوير مهاراتهن في مجالات اضطراب طيف التوحد .