450 وظيفة لخريجي التدريب التقني في قطاع الأعمال خلال شهر

المواطن - واس

قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الشهر الماضي بالتنسيق مع بعض قطاعات الأعمال 450 فرصة وظيفية للخريجين من برامج المؤسسة.

وشملت القطاعات 7 جهات وشركات من القطاعين العام والخاص، أبرزها (المديرية العامة للدفاع المدني، الخطوط السعودية للتموين، شركة المصيريعي، مجموعة الرقطان، شركة مداد، شركة السليمي).

وتقوم المؤسسة بتزويد قطاعات الأعمال ببيانات الخريجين، حيث وفرت من خلالها بيانات دقيقة عن الخريجين بعد التأكد من ملائمة تلك الفرص لتخصصات الخريجين وتناسب الرواتب لمهارات الخريج تمهيدا لإجراءات تعيينهم،فيما يتم التواصل مع الخريجين من قبل الشركة.

يذكر أن المؤسسة تشرف على موقع “تقني” وهو موقع إلكتروني يسهم في تقديم بيانات مباشرة عن الخريجين لقطاعات الأعمال بعد تسجيلهم في الموقع، ويقدم خدمة حجز مواعيد المقابلات الشخصية ويمكن التسجيل فيه من خلال الرابط (هنا)، حيث يمثل الموقع جسراً بين خريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد والوظائف التي يقدمها قطاع الاعمال والقطاعات الحكومية.

وأطلقت المؤسسة هويتها الجديدة فبراير الماضي التي تتضمن توفير برامج تدريبية، ومبادرات تطويرية، إضافة إلى زيادة الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، بما تتوافق مع رؤية المؤسسة وبرامج التحول الاستراتيجي ورؤية المملكة 2030.