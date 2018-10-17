47 موقعا لعربات الفود ترك تنتظر المستفيدين في عسير

47 موقعا لعربات الفود ترك تنتظر المستفيدين في عسير

2018/10/17
الساعة 2:43 مساءً
- ‎فيالمراسلون
1685
0
طباعة
المواطن  - عسير 

أنهت أمانة منطقة عسير أعمالها بمشروعها الموسمي لتنظيم عربات الفود ترك والكشكات على امتداد طريق عقبة ضلع ، والبالغ عددها 47 موقعا، و ذلك استعدادا لتوزيعها على المستفيدين.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري بأن القرعة على المواقع التي تم تخصيصها للعربات الفود ترك ، والبالغ عددها 47 موقعا ، ستكون يوم الثلاثاء 29 / 2 / 1440هـ ، حيث سينتهي استقبال طلبات الراغبين بالتقدم على القرعة يوم 28/ 2 /1440هـ  ، من خلال البوابة الإلكترونية لأمانة منطقة عسير.

وأشار الى أنه تم تهيئة المواقع المخصصة ، من خلال ترقيمها ، و تنظيمها ، و توفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين منها ، و سيتم الاستفادة من تلك المواقع من قبل الراغبين بها مقابل مبالغ رمزية ، فيما تعد هذه القرعة الثانية على مشروع أمانة منطقة عسير الموسمي لتنظيم عربات الفود ترك و الكشكات .

الجدير بالذكر بأن تلك الجهود جاءت دعما وتشجيعا من أمانة المنطقة للشباب السعودي الطامح للعمل وفق توجيهات أمين عسير  د . وليد الحميدي .

 

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :