5 مؤشرات تدل على الإصابة بالاكتئاب.. الأخيرة شديدة الخطورة

المواطن - متابعة

يعد مرض الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية الشائعة في العالم، وتتوقع منظمة الصحة العالمية بأن يتحول الاكتئاب إلى المرض الرئيسي في العالم بحلول 2030.

ويقول الأخصائيون النفسيون إن الاكتئاب له درجات متفاوتة وقد تختلف أعراضه من شخص لآخر، إلا أن هنالك العديد من العلامات التحذيرية الشائعة التي يمكن التعرف على الاكتئاب عن طريقها.

فيما يلي 5 أعراض واضحة تدل على الإصابة بالاكتئاب، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية:

1- الحزن المستمر

عندما يستمر الشعور بالحزن لأكثر من أسبوعين، يمكن أن يكون هذا مؤشراً على بداية الإصابة بالاكتئاب، وخاصة عند عدم وجود سبب منطقي للحزن. ويترافق الحزن المرتبط بالاكتئاب عادة مع أعراض عديدة مثل الشعور بالضيق أو الانزعاج أو التعرض لنوبات البكاء دون سبب واضح.

2- عدم وجود رغبة واهتمام بالقيام بالأشياء

يولد الاكتئاب مشاعر سلبية كثيرة، وعادة ما يشعر المرء المصاب بالاكتئاب، بعدم الرغبة بالقيام بأي شيء، وافتقار المتعة أثناء ممارسة أي نشاط.

3- الشعور بالعزلة وعدم الرغبة في الحديث مع الناس

يعد تجنب الاتصال بالأصدقاء والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية مؤشراً مهماً على الإصابة بالاكتئاب، إضافة إلى صعوبة في التعامل مع الآخرين، وقضاء وقت طويل بمعزل عن الآخرين.

4- تغيرات في أنماط النوم وتناول الطعام

قد تترافق الإصابة بالاكتئاب بالإفراط في تناول الطعام أو الإحجام عنه، إضافة إلى النوم بكثرة أو عدم القدرة على النوم لساعات كافية في الليل.

5- الشعور باليأس الشديد

في حالات الاكتئاب الحاد، قد يصاب المرء بشعور شديد باليأس وعدم الجدوى من الحياة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إقدامه على الانتحار.