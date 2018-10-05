5 ميزات جديدة في تطبيق واتساب على نظام أندرويد

المواطن - متابعة

تطبيق التراسل الفوري واتساب من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا في العالم، ويتميز أيضًا بطرح تحديثات بشكل مستمر طوال العام مع جلب العديد من الميزات الجديدة إلى التطبيق.

ويعتبر هذا العام هو عام هيمنة فيسبوك الكاملة على تطبيق واتساب، بعدما أعلن جان كوم Jan Koum خلال شهر مايو الماضي تخليه عن منصبه في مجلس إدارة فيسبوك بسبب عدم موافقته على طريقة استخدام فيسبوك للبيانات الشخصية للمستخدمين وكيفية تحقيق تطبيق واتساب للأموال، وكذلك محاولات فيسبوك لتقليل مستوى تشفير البيانات.

وأكدت تقارير خلال الأيام الماضية أنه سيتم عرض الإعلانات المستهدفة عبر ميزة الحالة Status على تطبيق واتساب، وهي الميزة الشبيهة بميزة القصص واسعة الانتشار، مع توفير خدمة الرسائل التسويقية لعملاء الشركات في نهاية المطاف.

وفيما يلي أهم خمس ميزات سوف تراها في تطبيق واتساب خلال الأيام القادمة:

1- مرر سريعًا للرد Swipe to Reply

ظهرت ميزة التمرير السريع Swipe to Reply على واتساب لأول مرة على نظام التشغيل آي أو إس iOS، وستتوافر قريبًا على نظام التشغيل أندرويد Android، قد تم رصد الميزة قيد الاختبار على الإصدار التجريبي رقم 2.18.300 من واتساب على نظام أندرويد، وباستخدام هذه الميزة سيتمكن مستخدمي التطبيق من التمرير على رسالة للرد، بدلًا من النقر عليها وتحديدها ثم المضي قدمًا في خيار الرد.

2- وضع صورة داخل صورة Picture in Picture Mode

وضع صورة داخل صورة متوفر بالفعل لمستخدمي نظام التشغيل آي أو إس iOS، أما بالنسبة لمستخدمي نظام أندرويد ظهرت هذه الميزة لأول مرة على الإصدار التجريبي رقم 2.18.301 من واتساب.

يُعد وضع الصور في الصورة من الميزات المثيرة للإعجاب التي تتيح للمستخدمين إمكانية عرض مقاطع الفيديو على يوتيوب أو فيسبوك أو إنستجرام على شاشة الدردشة نفسها بدلًا من فتح الرابط على تطبيق تابع لجهة خارجية. سيتمكن المستخدمون من تحريك الشاشة وسيتمكنون أيضًا من تغيير حجمها مما يجعل من الممكن الدردشة جنبًا إلى جنب مع مشاهدة الفيديو.

3- عرض الإعلانات المستهدفة عبر ميزة الحالة Ads for Status

من المحتمل أن يكون هذا هو التحديث الأكثر أهمية والذي سيصل لواتساب هذا العام أو بداية العام القادم 2019. حيث يتطلع فيسبوك إلى تحقيق دخل لمنصة الرسائل الفورية واتساب منذ استحواذه عليها، والآن يبدو أنه يعمل على الفكرة، حيث كشفت تقارير مؤخرًا أن فيسبوك سيحضر أولًا الإعلانات عبر ميزة الحالة على نظام التشغيل آي أو إس، وأكدت التقارير أيضًا أن الإعلانات لن تضعف التشفير من النهاية إلى النهاية end to end encryption.

4- دعم خاصية الملصقات Stickers

تم الإعلان عن ملصقات واتساب في مؤتمر مطوري F8 الذي نظمه فيسبوك في وقت سابق من هذا العام، وفقًا للمعلومات التي ذكرها موقع WABetaInfo كانت معاينة الملصقات متاحة أولًا في الإصدار 2.18.218 من واتساب، والآن يختبر واتساب ملصقات جديدة تحت اسم Biscuit، ونشر واتساب صورة لمجموعة من الملصقات، لذلك من المتوقع أن تتوفر الميزة قريبًا في التحديثات المستقبلية للتطبيق.

5- إشعار صورة مضمنة Inline Image Notification

ميزة أخرى تم رصدها في الاختبار هي إشعار الصورة المضمنة في الإصدار التجريبي 2.18.291، وسيتيح إشعار الصورة المضمنة للمستخدمين معاينة الصورة المستلمة في الإشعار نفسه مع خيار تكبيرها أو تصغيرها، وعلى الرغم من أن الميزة لن تعمل مع ملفات GIFs أو أنواع وسائط أخرى ولكن سيكون هناك رمز صغير يقوم بمعاينة ملفات GIFs، وسيتم دعم هذه الميزة فقط لمستخدمي إصدار أندرويد باي Android 9 Pie.