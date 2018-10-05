5 نصائح لتفادي آثار الغبار والعواصف الرملية

المواطن - الرياض

في الوقت الذي تتعرض فيه بعض مناطق المملكة إلى عواصف رعدية وموجات من الغبار نتيجة الرياح النشطة، تظل التوعية من آثار هذه العواصف من الأهمية بمكان.

وقد وجه الدفاع المدني عدة نصائح للسلامة من العواصف الرملية والغبار وهي كما يلي:

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد توقعت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية غداً على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق وكذلك على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الشرقية والرياض.

كما توقعت الأرصاد انخفاضاً في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية على شمال المملكة فيما ستكون الرياح على البحر الأحمر، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة.