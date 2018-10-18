50 جهازاً ذكياً من موبايلي لمبادرة ادعم ناديك

المواطن - الرياض

أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” عن دعمها لحملة “ادعم ناديك” بالسحب على 50 جهازاً ذكياً للمشتركين عبر الرسائل النصية 505050 ضمن حملة “ادعم ناديك”، التي أطلقها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ في فترة سابقة. وتشهد الحملة حالياً تنافساً كبيراً بين الجماهير الرياضية للوصول إلى أرقام قياسية من خلال دعم الجماهير لأنديتها.

هذا وأوضحت موبايلي بأنه سيتم السحب كل يوم خميس على جهازين ولمدة 25 أسبوعاً، حيث سيتاح لجميع المشتركين فرصة الدخول في السحب تلقائياً.

وقد خصصت الهيئة الرقم الموحد 505050 للتبرع للأندية، حيث يمكن للمشترك التبرع كالتالي:

• للتبرع بريال واحد يومياً، أرسل اسم ناديك إلى 505050

• للتبرع بمبلغ 10 ريالات لمرة واحدة، أرسل 10 مسافة اسم ناديك إلى 505050

• للتبرع بمبلغ 20 ريالاً لمرة واحدة، أرسل 20 مسافة اسم ناديك إلى 505050

• للتبرع بمبلغ 30 ريالاً لمرة واحدة، أرسل 30 مسافة اسم ناديك إلى 505050

وتأتي هذه المبادرة من قبل شركة موبايلي لحث الجماهير الرياضية بمختلف ميولها للمساهمة في رفع مداخيل أنديتها المادية وتفعيل دورها بشكل إيجابي ومباشر بما ينعكس على تطوير خطط النادي للوصول إلى أهدافه وتحقيق تطلعات محبيه.