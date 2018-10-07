54 رخصة تصدير لمصانع الحديد بالمملكة

54 رخصة تصدير لمصانع الحديد بالمملكة

2018/10/07
الساعة 11:15 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت مصلحة الجمارك ارتفاع صادرات المملكة من الصلب والألمنيوم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 166 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك إلى الإمارات، ومصر، والأردن، والكويت، والبحرين، والفلبين، ولبنان، والصين، وعمان، وتركيا، وإندونيسيا.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين ارتفاع رخص الحديد الممنوحة إلى 54 رخصة وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التنظيمية.


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