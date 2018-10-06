المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن هناك 6 إجراءات يمكنها تقليل خطر انتقال العدوى.

وأوضحت الصحة أنه يمكن تقليل خطر انتقال العدوى عن طريق غسل اليدين، وأخذ التطعيمات اللازمة حسب الفئة العمرية، وأيضًا تحضير الطعام بطريقة صحية.

كما يمكن تقليل خطر انتقال العدوى عن طريق الحد من التعرض للأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بعدوى، بالإضافة إلى شرب المياه الصالحة للشرب، وأخيرًا النظافة الشخصية.