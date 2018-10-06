6 إجراءات يمكنها تقليل خطر انتقال العدوى

6 إجراءات يمكنها تقليل خطر انتقال العدوى

2018/10/21
الساعة 8:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1830
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن هناك 6 إجراءات يمكنها تقليل خطر انتقال العدوى.

وأوضحت الصحة أنه يمكن تقليل خطر انتقال العدوى عن طريق غسل اليدين، وأخذ التطعيمات اللازمة حسب الفئة العمرية، وأيضًا تحضير الطعام بطريقة صحية.

كما يمكن تقليل خطر انتقال العدوى عن طريق الحد من التعرض للأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بعدوى، بالإضافة إلى شرب المياه الصالحة للشرب، وأخيرًا النظافة الشخصية.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم