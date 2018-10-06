المواطن - الرياض

وجه الدفاع المدني 6 تحذيرات عند حدوث سيول.

وشدد المدني على ضرورة تجنب المناطق المعرضة للفيضانات، وعدم المجازفة بقطع مجرى المياه، وأيضًا يجب الحذر من المياه التي تغطي الطرق والجسور.

وأكد المدني أنه لا يجب المجازفة بالسباحة في أماكن تجمع المياه، وعدم شرب مياه السيول، وأخيرًا عدم المجازفة بقطع السيول عن طريق السيارة.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، قد يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

في حين تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، والقصيم، والشرقية.