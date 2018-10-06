6 عناصر يجب توفرها في فواتير المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

المواطن - الرياض

أوضحت ضريبة القيمة المضافة العناصر التي يجب توفرها في فواتير المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وبنسبة صفر بالمائة.

وأكدت القيمة المضافة أنه يتوجب على المنشآت إصدار فاتورة ضريبية نظامية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

أما العناصر التي يجب تتضمنها الفاتورة، هي تاريخ الإصدار ووصف السلع الموردة ورقم التعريف الضريبي للمنشأة والقيمة الإجمالية المستحقة ونسبة الضريبة الأساسية 5% أو الضريبية بنسبة صفر في حال كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة صفر بالمائة، بالإضافة إلى الاسم والعنوان.