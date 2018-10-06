6 كيلو مترات تفصل الشرعية عن منزل الهالك حسين الحوثي في صعدة

6 كيلو مترات تفصل الشرعية عن منزل الهالك حسين الحوثي في صعدة

2018/10/15
الساعة 7:58 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلن الجيش الوطني اليمني، أن قواته باتت على بعد 6 كيلو مترات من منزل القيادي الهالك في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران حسين الحوثي في منطقة مران، التابعة لمديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث عروبة في الجيش الوطني اليمني العميد عبدالكريم السدعي: “إن قواته توغلت بشكل كبير في عمق مواقع ميليشيا الحوثي في جبال مران، وتتمركز الآن في مواقع قريبة من بيت الهالك حسين الحوثي بمسافة لا تتجاوز الستة كيلو مترات”، وفقًا لبيان لوزارة الدفاع اليمنية الرسمية.

وأوضح العميد السدعي، أن قوات الجيش تقدمت في عمق جبال مران وتمكنت وحدات قتالية من تطهير أجزاء كبيرة من عقبة مران والصافية والرماديات وطيبان، مضيفًا أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن ومدفعيتها ساندت مقاتليه بقوة في هذه المعارك.

وأكد قائد اللواء الثالث عروبة في الجيش الوطني اليمني أن ميليشيا الحوثي تكبدت خلال هذه المعارك خسائر فادحة في صفوف مقاتليها وقيادتها الميدانية، بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات والدراجات النارية.


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