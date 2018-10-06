6 مناطق على رادار الإنذار المبكر

المواطن - الرياض

أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر 6 تنبيهات متقدمة للتحذير من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من مناطق المملكة تمتد حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم .

وقال الإنذار المبكر إن المناطق التي ستتعرض لأمطار غزيرة اليوم هي تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير، وجازان والباحة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق وكذلك على مناطق (حائل، القصيم، الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض، والحدود الشمالية)، كما يتوقع انخفاض في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية على شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف المتر, وحالة البحر متوسط الموج.