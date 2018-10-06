6 نصائح للتعامل الصحيح مع زيت محرك السيارة

المواطن - متابعة

بعض السائقين خصوصا المبتدئين لا يدرون كيفية التعامل مع محرك السيارة، خاصة المعلومات الأساسية مثل أهمية زيت المحرك وكيفية اختيار النوع المناسب للسيارة، وموعد تغيير الزيت وكيفية قياسه، ومواعيد إجراء الصيانة الدورية وغيره.

وللزيت دور رئيسي في عملية تشغيل المحرك وعدم تلفه، حيث يعمل الزيت على منع احتكاك أجزاء المحرك الداخلية أثناء الدوران، كما يعمل الزيت على تبريد المحرك وتنقية غرفة التشغيل من الشوائب الناجمة عن الاحتكاك.

ويقدم الخبراء 6 نصائح لتفادي التعامل الخاطئ مع زيت المحرك حتى لا تتعطل السيارة:

حال إضاءة لمبة الزيت في لوحة القيادة، يجب على الفور التوقف بالسيارة وبحث سبب المشكلة، لأن إضاءة اللمبة تشير غالباً لنقص الزيت في المحرك أو انتهاء مدة صلاحيته وفقد لزوجته، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على المحرك.

عند تغيير زيت المحرك يجب أن لا يقل الزيت الذي سيتم إضافته عن 3 لترات، ويجب مراجعة كتيب التعليمات والتشغيل الخاص بالسيارة لمعرفة مقدار الزيت بالضبط الذي يحتاجه المحرك.

يجب شراء الزيت الجديد من مصدر موثوق، حتى يتم تجنب الزيت المغشوش.

يجب عدم تغيير الزيت بنفسك في البيت لأنه يحتاج إلى خبرة ودراية ليست بالقليلة، لتجنب الأخطاء وعدم الإضرار بالمحرك.

تختلف الزيوت حسب أنواعها في مسافة السير به، لأن بعض الزيوت تصلح للسير لمسافة 1000 كم وأخرى لـ 3000 وثالثة لـ 10 آلاف وهكذا، لذا يجب شراء النوعية التي تلائم السيارة وفقاً لمعدل استخدامك.

لو كانت السيارة مصفحة من الأسفل، فإن تغيير الزيت بها يتم عن طريق الشفط، وفي هذه الحالة يجب الاستعانة بمركز فني متخصص.