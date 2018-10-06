6 نصائح للحصول على أفضل قيلولة خلال النهار

المواطن - متابعة

نضطر في بعض الأحيان إلى أخذ قيلولة بسيطة خلال النهار؛ لاستعادة النشاط والقدرة على متابعة العمل بحيوية.

ولا تقتصر فائدة القيلولة على الحصول على تزويد الجسم براحة إضافية، حيث يقول الدكتور كريستوفر ليندهولست، إن الحصول على قيلولة بشكل منتظم 3 مرات في الأسبوع على الأقل، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 37% تقريباً، كما أن هناك دراسات أظهرت فوائد معرفية أخرى للقيلولة، من قبيل تحسين الذاكرة والقدرة على التعلم.

وفيما يلي، مجموعة من النصائح للحصول على أفضل قيلولة خلال النهار، بحسب موقع إليت ديلي الإلكتروني:

1- اختيار وقت مبكر

من الضروري اختيار وقت مناسب للقيلولة خلال النهار، ويفضل أن يكون ذلك في بداية أو منتصف فترة ما بعد الظهر، في حين أن الانتظار بعد الساعة 5 لأخذ القيلولة يمكن أن يتسبب باضطرابات في النوم خلال الليل.

2- شُرب كوب من القهوة

قد يبدو هذا الأمر غير متوقع، لكن شرب فنجان من القهوة قبل قيلولتك مباشرة يمكن أن يساعد في تعزيز الطاقة بعد الغفوة، ويقول الدكتور ليندهولست: “يستغرق الأمر حوالي 20 دقيقة حتى يستقر الكافيين داخل الجسم، لذا عند الاستيقاظ، ستحصل على فائدة القيلولة والكافيين في وقت واحد”.

3- الاسترخاء ورفع القدمين للأعلى

عندما تصبح جاهزاً للاستراحة لبعض الوقت في منتصف اليوم، ساعد نفسك على الاسترخاء من خلال التأكد من وصول كمية كبيرة من الدم إلى قلبك. وكل ما عليك هو أن تستلقي وترفع قدميك، فهذا يقلل من الضغط على عمل القلب ويمنحك الشعور بالراحة والاسترخاء.

4- تغطية العينين

تختلف أجواء النهار بوجود الضوء الذي يمكن أن يُعيق القدرة على النوم، لذلك يُنصح بتغطية العينين بقناع خاص يمنع وصول الضوء إليهما، ويوفر أجواء الظلام التي تحتاج إليها لتتمكن من النوم.

5- الموسيقى الهادئة

إذا كنت ترغب بجعل القيلولة من روتين حياتك اليومية، فابدأ بتعويد دماغك عليها، من خلال ربطها بشيء معين، مثل الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، والتي تساعدك على الاسترخاء، وتجعلك تغفو بشكل أسرع.

6- تجنب الإزعاجات الخارجية

وأخيراً، لا بد من التأكد من توفر أجواء مناسبة للنوم، من خلال الابتعاد عن أي مصدر للإزعاج، وإيقاف المنبه ووضع الهاتف على وضعية الصمت، فلا شيء أسوأ من الاستيقاظ على رنين الهاتف أو أي صوت مزعج آخر.