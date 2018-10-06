6 وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول إدارة الطاقة العالمية.

. أخصائي النقل الإداري العالمي.

. أخصائي قيادي النقل الإداري العالمي.

. أخصائي إدارة الطاقة العالمية.

. مساعد أول- الدعم الفني.

. مدير أول البلدان- المركز الرئيسي.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 25 نوفمبر 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)