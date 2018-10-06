6 وظائف إدارية شاغرة للجنسين في طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– المدير المالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.

– مطور/ مسؤول قاعدة البيانات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

– مدير السلامة والجودة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير مشروع نظم الأعمال (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير الإيرادات الإضافية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أبريل 2019م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)