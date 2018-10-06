6 وظائف شاغرة للجنسين لدى النهدي الطبية

6 وظائف شاغرة للجنسين لدى النهدي الطبية

2018/10/07
الساعة 4:55 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مكة المكرمة، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب (عدد 4 وظائف للجنسين/ جدة).

– مسؤول الشؤون التنظيمية والحكومية (للرجال/ جدة).

– أخصائية تجميل (مكة المكرمة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول (هنا)

 


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