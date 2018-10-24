60 يومًا مهلة لمقاولي مشروع إيصال المياه لـ بدر الجنوب المتعثر

المواطن - الرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران, الاجتماع الخاص بمناقشة مشاريع الأمانة والمياه بالمحافظات الشمالية عقب جولات سموه التفقدية لمحافظات “يدمه وبدر الجنوب وحبونا وثار ” .

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإمارة اليوم, بحضور وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد, وأمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان, ومدير عام المياه بمنطقة نجران المهندس محمد بن حسين آل دويس, مناقشة تعثر مشاريع الأمانة والمياه الجاري تنفيذها في المحافظات الشمالية بالمنطقة.

ووجه سمو نائب أمير منطقة نجران بمضاعفة الجهود والعمل على استكمال المشاريع البلدية ومشاريع المياه في المحافظات الشمالية والمراكز التابعة لها بمنطقة نجران, مشدداً سموه على تكثيف العمل الرقابي على المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في تلك المحافظات.

وحث سموه في المسارعة بإنهاء تعثر مشروع إيصال المياه لمحافظة بدر الجنوب خلال 60 يوماً كحد أقصى ورفع تقرير مفصل من قبل الجهات المعنية للكشف عن أسباب تعثر مشروع إيصال المياه الجاري تنفيذها في المحافظات الشمالية.

ووجه سمو نائب أمير منطقة نجران بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة تصريف السيول من الأحياء إلى وادي نجران عبر القنوات المخصصة لذلك إضافةً إلى تشكيل لجنة لدراسة تحديد تجمع مياه الأمطار في المنطقة ومحافظاتها والرفع لسموه بالحلول العاجلة لتصريف تلك المياه والاستفادة منها وكذلك الرفع بتقرير مفصل من المديرية العامة للمياه عن أوضاع السدود في محافظة ثار وعمرها الافتراضي.