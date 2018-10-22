600 منزل في الطوال بدون مياه منذ 3 أيام بسبب تحديث البيانات!

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى أهالي محافظة الطوال وقراها تذمرهم واستياءهم من انقطاع المياه عن أكثر من 600 منزل في المحافظة قبل أكثر من ثلاثة أيام بشكل مفاجئ.

تحديث البيانات!

وفي تصريحات خاصة إلى “المواطن” قال عبدالوهاب ناشب: إنه تم قطع المياه عن منازلهم من أكثر من 3 أيام بشكل مفاجئ، وتم التواصل مع مسؤول المياه بالمحافظة والذي أفادهم بعدم وجود أي خلل في الأنابيب أو الخزان أو الماطور، بل يرجع السبب في عدم تحديث البيانات!

وتساءل ناشب: هل يعقل إيقاف المياه عن محافظة كاملة وأكثر من 600 منزل في وقت واحد؟! وأي مكتب سوف يتسع لـ600 شخص من أجل التحديث؟!

أزمة وايتات:

ومن جانبه، أكد خالد ناشب أن الأزمة تزداد يومًا بعد يوم، وذلك في ظل غياب أصحاب “الوايتات” واستغلال هذا الانقطاع ورفع سعر “الوايت” إلى أسعار غير معقولة، علمًا أنه يوجد مواطنون من ذوي الدخل المحدد، ولو استمر هذا الانقطاع فإنه سوف يؤدي إلى صرف مبلغ مالي نهاية الشهر.

مناشدة:

وناشد أهالي المحافظة عبر “المواطن” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة إصلاح الوضع والوقوف على هذه المعاناة وحلها في أقرب وقت ممكن.