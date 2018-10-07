7 اقتراحات ومطالب للتخلص من فوضى السيارات عند أبواب المدارس  

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

لخصت العشوائية والفوضى العارمة المشهد أمام بعض مدارس البنات والمدارس الحكومية في المملكة، وذلك بسبب عدم وجود مواقف للسيارات، ليكون حضور الطالبات إلى مدارسهن وانصرافهن مشكلة كبيرة لهن بسبب القلق البالغ من أولياء الأمور عليهن خوفًا من الضرر الذي قد تسببه هذه الفوضى.

وعلى الرغم من أن حكومة المملكة لم تقصر بشيء ولديها القدرة على تنظيم طرق ميسرة ومنظمة للمدارس، إلا أنه لا يوجد تحرك لحل هذه المشكلة رغم معاناة الطلاب والمعلمات وأولياء الأمور، الذين طالبوا المسؤولين بإنشاء مواقف نموذجية تفي بالغرض حفاظًا على أرواح الجميع.

كما طالب البعض بتكثيف التعاون بين الجهات المعنية لإيجاد مدارس خالية من مخاطر السيارات لمنسوبيها ومستخدمي الطرق المحيطة، مع تحديد مسارات التحرك، وأيضًا وضع اللوحات الإرشادية للتنظيم، مشددين على ضرورة توفير عدد كافٍ من الحافلات بحيث تستوعب كامل أعداد الطلبة في المدرسة، مع وجود رجل أمن يعمل على تنظيم حركة المرور حول المدارس.

واقترح البعض الاستغناء عن جزء من فناء المدرسة لعمل مسار لدخول حافلات النقل من دون غيرها إلى داخل المدرسة بعملية مرتبة تضمن عدم تعرض الطلبة والطالبات للخطر عند الخروج وتخفيف الزحام في الخارج، مما تتيح في الوقت نفسه عدم اختلاط حافلات النقل بالسيارات الأخرى.