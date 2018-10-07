7 وظائف شاغرة للسعوديين في كلية الجبيل الصناعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في تخصص الرياضيات؛ وذلك للعمل لدى كلية الجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أستاذ مساعد في الرياضيات (عدد وظيفتين).

– مدرس رياضيات (عدد وظيفتين).

– محاضر في الرياضيات (عدد 3 وظائف).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).