7 وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني ثاني التعقيم (عدد 5 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصص التعقيم.

. أخصائي ثاني المعلوماتية الطبية التصويرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا التصوير الطبي، معلومات صحية).

. أخصائي ثالث المحاسبة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)