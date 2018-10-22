70 وظيفة حارس أمن شاغرة في تعليم وادي الدواسر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر توفر عدد (70) وظيفة شاغرة، بمسمى “حارس أمن”، للعمل في المدارس التابعة للإدارة في وادي الدواسر وفي السليل عبر0 مؤسسة مدخل للحراسات الأمنية، وذلك وفق الشروط التالية:

– الأولوية للذين ألغيت عقودهم، وتنطبق عليهم باقي الشروط.

– لا يقل عمر المتقدم عن (30) عاما ولا يزيد على (60) عاما ويجب أن يكون محصنا أي (متزوجا).

– سلامة المظهر (من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه عن العمل).

– التأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.

– أن يجيد القراءة والكتابة.

– أن يجتاز الفحص الطبي.

وأوضحت الإدارة أن التقديم سيكون متاحا من بداية يوم الثلاثاء الموافق 14 صفر 1440هـ، ولمدة 3 أيام، ويتم تقديم الملفات للوادي في مكتب إدارة الأمن والسلامة المدرسية، وللسليل في مبنى الخدمات.